İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    ABŞ kəşfiyyatı: İran 2025-ci il hücumlarından sonra zənginləşdirilmiş uran istehsalını bərpa etməyib

    • 18 mart, 2026
    ABŞ kəşfiyyatı: İran 2025-ci il hücumlarından sonra zənginləşdirilmiş uran istehsalını bərpa etməyib

    ABŞ kəşfiyyatının rəhbəri Tulsi Qabbard bildirib ki, İran 2025-ci ilin iyununda dağıdıcı ABŞ-İsrail hücumundan sonra zənginləşdirilmiş uran istehsalını bərpa etməyə cəhd göstərməyib.

    "Report" "The Guardian"a istinadən xəbər verir ki, o bu barədə ABŞ Senatı üçün hazırlanmış çıxışında bildirib.

    "Gecəyarısı çəkic" əməliyyatı nəticəsində İranın uranın zənginləşdirilməsi proqramı məhv edilib. O vaxtdan bəri onlar bu sahədəki potensialı bərpa etmək üçün heç bir cəhd göstərməyiblər", - Qabbard qeyd edib.

    O, həmçinin vurğulayıb ki, ABŞ və İsrailin kampaniyası zamanı ölkənin rəhbərliyinə və hərbi potensialına endirilən ağır zərbələrə baxmayaraq, İran hökuməti "sağ-salamatdır".

    Qabbard əlavə edib ki, kəşfiyyat icmasının fikrincə, əgər İran rəhbərliyi mövcudluğunu qoruyub saxlayarsa, o, öz raket və pilotsuz uçuş aparatları proqramlarını bərpa etmək üçün çoxillik səylər göstərəcək.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Разведка США: Иран не восстанавливал производство обогащенного урана после атак 2025 года

