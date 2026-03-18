Разведка США: Иран не восстанавливал производство обогащенного урана после атак 2025 года

Глава американской разведки Тулси Габбард заявила, что Иран не предпринимал попыток восстановить производство обогащенного урана после разрушительной американо-израильской атаки в июне 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом она сообщила в подготовленном для Сената США выступлении.

"В результате операции "Полуночный молот" иранская программа обогащения урана была уничтожена. С тех пор не предпринималось никаких попыток восстановить их потенциал в этой области", - отметила Габбард.

Она также подчеркнула, что правительство Ирана "в целости и сохранности", несмотря на тяжелые удары по руководству и военному потенциалу страны в ходе кампании США и Израиля.

Габбард добавила, что, по мнению разведывательного сообщества, если иранское руководство сохранится, оно предпримет многолетние усилия по восстановлению своих ракетных и беспилотных программ.