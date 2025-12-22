Üç gün geomaqnit qasırğası olacaq
Elm və təhsil
- 22 dekabr, 2025
- 11:32
Üç gün geomaqnit qasırğası olacaq.
Bu barədə "Report"a Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından məlumat verilib.
Bildirilib ki, Geomaqnit sahəsinin Tac Dəliklərinin geoeffektiv olması səbəbilə 22-24 dekabr tarixlərində G1-G2 səviyyəli, yəni zəif və orta güclü geomaqnit qasırğası gözlənilir.
