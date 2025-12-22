İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Üç gün geomaqnit qasırğası olacaq

    Elm və təhsil
    • 22 dekabr, 2025
    • 11:32
    Üç gün geomaqnit qasırğası olacaq.

    Bu barədə "Report"a Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Geomaqnit sahəsinin Tac Dəliklərinin geoeffektiv olması səbəbilə 22-24 dekabr tarixlərində G1-G2 səviyyəli, yəni zəif və orta güclü geomaqnit qasırğası gözlənilir.

