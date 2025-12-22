Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Землю накроет магнитная буря

    Наука и образование
    • 22 декабря, 2025
    • 11:51
    Землю накроет магнитная буря

    С 22 по 24 декабря Землю накроет магнитная буря.

    Об этом Report сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории.

    Отмечается, что геомагнитная активность в указанные дни ожидается на уровне слабой и средней силы (G1-G2).

    магнитная буря Шамахинская астрофизическая обсерватория
    Üç gün geomaqnit qasırğası olacaq
    Three-day geomagnetic storm expected

    Лента новостей