Землю накроет магнитная буря
22 декабря, 2025
- 22 декабря, 2025
- 11:51
С 22 по 24 декабря Землю накроет магнитная буря.
Об этом Report сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории.
Отмечается, что геомагнитная активность в указанные дни ожидается на уровне слабой и средней силы (G1-G2).
