Малообеспеченным семьям в Азербайджане выплатят по 200 манатов

В Азербайджане малоимущие семьи получат единовременную материальную помощь в размере 200 манатов.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, каждая семья, получающая адресную государственную социальную помощь по состоянию на 30 декабря 2025 года, получит единовременную выплату в размере 200 манатов.

В целях реализации документа будет выделено 15,3 млн манатов из средств, предусмотренных для Министерства труда и соцзащиты населения из госбюджета.

Ведомству поручено обеспечить своевременную выплату указанной помощи семьям. Кабинету министров и Минфину же поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.