Малообеспеченным семьям в Азербайджане выплатят по 200 манатов
Внутренняя политика
- 22 декабря, 2025
- 13:21
В Азербайджане малоимущие семьи получат единовременную материальную помощь в размере 200 манатов.
Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Согласно распоряжению, каждая семья, получающая адресную государственную социальную помощь по состоянию на 30 декабря 2025 года, получит единовременную выплату в размере 200 манатов.
В целях реализации документа будет выделено 15,3 млн манатов из средств, предусмотренных для Министерства труда и соцзащиты населения из госбюджета.
Ведомству поручено обеспечить своевременную выплату указанной помощи семьям. Кабинету министров и Минфину же поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.
Последние новости
14:42
ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью более 1200 гаВнутренняя политика
14:12
Фото
Дипмиссия посла Колумбии в Азербайджане завершиласьВнешняя политика
14:05
Фото
Минтруда: Помощь по распоряжению президента получат 76 тыс. семейСоциальная защита
14:00
Фото
Переселившимся в Вянгли, Кёлатаг, Дашбулаг и Бадара семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
13:56
Военно-политическое руководство Турции отправилось в СириюВ регионе
13:52
Азербайджан существенно увеличил закупку бараниныБизнес
13:49
Фото
Баку и Пекин обсудили направления развития туристических связейТуризм
13:49
СМИ: РФ готовит оружие против спутников Starlink в космосеДругие страны
13:36