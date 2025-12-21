Лондонский клуб установил антирекорд

"Тоттенхэм" впервые в истории АПЛ проиграл 11 домашних матчей за календарный год.

Как сообщает Report со ссылкой на Squawka, в матче 17-го тура чемпионата Англии лондонский клуб проиграл "Ливерпулю" со счетом 1:2.

В 2025 году "Тоттенхэм" набрал всего 15 очков из 54 возможных в домашних встречах.

Отметим, что в настоящее время клуб занимает 13-е место в АПЛ с 22 очками.

В следующем туре команда 28 декабря встретится с "Кристал Пэлас".