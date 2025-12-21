İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    London klubu antirekorda imza atıb

    Futbol
    • 21 dekabr, 2025
    • 12:37
    "Tottenhem" İngiltərə Premyer Liqasında antirekorda imza atıb.

    "Report"un "Squawka"ya istinadən məlumatına görə, bu, London təmsilçisinin XVII turda "Liverpul"a məğlub olması (1:2) ilə reallaşıb.

    Komanda çempionat tarixində ilk dəfə bir təqvim ilində 11 ev matçında uduzub.

    Paytaxt klubu 2025-ci ildə doğma meydandakı qarşılaşmalarda mümkün 54 xaldan 15-ni toplaya bilib.

    Qeyd edək ki, "Tottenhem" hazırda İngiltərə Premyer Liqasında 22 xalla 13-cü pillədə qərarlaşıb.

