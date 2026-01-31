Siciliyada torpaq sürüşməsi yaşayış binasının çökməsinə səbəb olub
İtaliyanın Siciliya adasındakı Nişemi şəhərində torpaq sürüşməsi baş verib, təbii hadisə nəticəsində uçurumun kənarında çökmə qeydə alınıb.
"Report"un ANSA agentliyinə istinadən məlumatına görə, çökmə artıq təxliyə edilmiş "qırmızı zona"da baş verib.
Məlumata görə, torpaq sürüşməsi nəticəsində yaranan uçurumun kənarında üçmərtəbəli bina çöküb. Son 48 saat ərzində ərazidə yağış yağıb. Əvvəlcə 1,5 milyondan çox insan təxliyə edilib.
Nişemidəki bir təpənin yamacında 4 kilometr uzunluğunda qırılma xətti əmələ gəlib və genişlənməyə davam edir. XVII əsrdə qurulan şəhər gilli yaylada yerləşir və həmişə geoloji həssaslığı ilə tanınıb. Torpaq sürüşməsi və qayanın uçması nəticəsində onlarla avtomobil ilişib qalıb, yollar dağılıb və bir çox evi qismən uçurumdan salıb. Hakimiyyət orqanları yerli məktəbləri bağlayıb və uçuruma yaxın ərazilərdən sakinlər yerli idman mərkəzinə təxliyə edilib.
Xatırladaq ki, torpaq sürüşməsi 25 yanvarda "Harri" siklonunun regiona güclü yağışlar gətirməsi ilə başlayıb. Növbəti gün İtaliya hökuməti təbii fəlakətdən təsirlənən cənub bölgələrində, xüsusən Siciliya, Kalabriya və Sardiniyada fövqəladə vəziyyət elan edib. Fırtına yolları və sahil istehkamlarını dağıdıb, kurortları su basıb. Fırtınanın ümumi ziyanı 1 milyard avrodan çox qiymətləndirilib.