На Сицилии из-за оползня обрушилось жилое здание

Новый обвал произошел в итальянском городе Нишеми на острове Сицилия, который оказался на краю пропасти из-за оползня.

Как передает Report со ссылкой на агентство ANSA, обвал произошел в "красной зоне", которая уже была эвакуирована.

Согласно информации, обрушился трехэтажный дом на краю образовавшегося в результате оползня обрыва. В зоне продолжались дожди на протяжении последних 48 часов. Изначально более 1,5 человек были эвакуированы.

Напомним, что оползень начался 25 января обрушившийся на регион циклон "Гарри" принес сильные дожди. Наследующий день правительство Италии объявило чрезвычайное положение в южных регионах, которые пострадали от последствий природного явления, в частности в Сицилии, Калабрии и Сардинии. Стихия разрушила дороги и береговые укрепления, затопила курорты. Общий ущерб от шторма оценили более чем в €1 млрд.

В Нишеми на склоне холма образовался разлом длиной 4 км, который продолжает расширяться. Город, снованный в XVII веке, занимает глиняную возвышенность, и всегда был известен своей геологической уязвимостью. В результате оползня и обрушения скалы под завалами оказались десятки автомобилей, разрушены дороги, а многие дома частично нависли над обрывом. Власти закрыли местные школы, а жителей из районов вблизи обрыва эвакуировали в местный спортивный центр.