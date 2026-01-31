Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    На Сицилии из-за оползня обрушилось жилое здание

    Другие страны
    • 31 января, 2026
    • 19:48
    На Сицилии из-за оползня обрушилось жилое здание

    Новый обвал произошел в итальянском городе Нишеми на острове Сицилия, который оказался на краю пропасти из-за оползня.

    Как передает Report со ссылкой на агентство ANSA, обвал произошел в "красной зоне", которая уже была эвакуирована.

    Согласно информации, обрушился трехэтажный дом на краю образовавшегося в результате оползня обрыва. В зоне продолжались дожди на протяжении последних 48 часов. Изначально более 1,5 человек были эвакуированы.

    Напомним, что оползень начался 25 января обрушившийся на регион циклон "Гарри" принес сильные дожди. Наследующий день правительство Италии объявило чрезвычайное положение в южных регионах, которые пострадали от последствий природного явления, в частности в Сицилии, Калабрии и Сардинии. Стихия разрушила дороги и береговые укрепления, затопила курорты. Общий ущерб от шторма оценили более чем в €1 млрд.

    В Нишеми на склоне холма образовался разлом длиной 4 км, который продолжает расширяться. Город, снованный в XVII веке, занимает глиняную возвышенность, и всегда был известен своей геологической уязвимостью. В результате оползня и обрушения скалы под завалами оказались десятки автомобилей, разрушены дороги, а многие дома частично нависли над обрывом. Власти закрыли местные школы, а жителей из районов вблизи обрыва эвакуировали в местный спортивный центр.

    Сицилия Нишеми оползень обвал обрушение дома
    Ты - Король

    Последние новости

    20:44

    WP: В США тысячи демонстрантов выступили против иммиграционной службы

    Другие страны
    20:30

    Зеленский: Без встречи лидеров территориальный вопрос решить невозможно

    Другие страны
    20:14

    При взрыве в двух иранских городах погибли 5 человек, еще 19 пострадали - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    20:08

    СМИ: Во Франции более 45 тыс. человек приняли участие в акции протеста полицейских

    Другие страны
    19:59
    Фото

    В Баку состоялась конференция членов Коллегии адвокатов Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    19:48

    На Сицилии из-за оползня обрушилось жилое здание

    Другие страны
    19:34

    NYT: Европейские лидеры разработали план противодействия Трампу

    Другие страны
    19:23

    Более 80 человек погибли на западе Пакистана при атаках террористов - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:13

    Президент Румынии получил в 2025 году подарки примерно на €10 тыс.

    Другие страны
    Лента новостей