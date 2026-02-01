Azərbaycan cüdoçuları Belçikada beynəlxalq turnirin ilk günündə 7 medal qazanıblar
Fərdi
- 01 fevral, 2026
- 00:19
Belçikada cüdo üzrə Beynəlxalq Açıq Turnirə start verilib.
"Report" xəbər verir ki, Vise şəhərində təşkil olunan yarışın ilk günündə Azərbaycan cüdoçuları uğurlu çıxış edərək, 2 qızıl, 2 gümüş və 3 bürünc olmaqla ümumilikdə 7 medal qazanıblar.
Murad Muradlı (-60 kq) və Camal Feyziyev (+100 kq) bütün görüşlərini qələbə ilə başa vuraraq fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıblar.
Əbil Yusubov (-73 kq) və Zelim Tçkayev (-90 kq) turniri gümüş medalla tamamlayıblar. Fərid Qarayev (-60 kq), Kamran Süleymanov (-73 kq) və Ramazan Əhmədov (+100 kq) isə üçüncü pillədə qərarlaşıblar.
Qeyd edək ki, Azərbaycan yarışda ümumilikdə 31 cüdoçu ilə təmsil olunur.
