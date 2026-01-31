İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Laricani: Tehranda ABŞ ilə danışıqların təşkili üzərində iş aparılır

    Region
    • 31 yanvar, 2026
    • 23:42
    Laricani: Tehranda ABŞ ilə danışıqların təşkili üzərində iş aparılır

    İran hakimiyyəti ABŞ ilə mübahisəli məsələlər üzrə danışıqlar prosesinin təşkilində irəliləyiş əldə edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Prioritet danışıqlar üçün struktur üzərində iş davam edir", – o qeyd edib.

    Laricani bildirib ki, informasiya müharibəsi vasitəsilə yaradılan mühitə baxmayaraq, işlər aparılır.

