В Тегеране заявили о работе над организацией переговоров с США
- 31 января, 2026
- 23:29
Иранские власти продвинулись в организации переговорного процесса по спорным вопросам с США.
Как передает Report, об этом секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани написал в соцсети Х.
"Работа над структурой для приоритетных переговоров продвигается", - отметил он.
Лариджани заявил, что такая работа проходит "вопреки атмосфере, создаваемой при помощи информационной войны". Он также написал, что Вашингтон через третьи страны пытается установить контакт с Тегераном.
В последние недели президент США Дональд Трамп неоднократно выражал надежду на то, что ему удастся договориться с Тегераном по основным спорным темам. Эти заявления звучат на фоне концентрации близ Ирана существенных американских сил.
Нынешняя администрация США требует от Тегерана среди прочего отказа от ядерных разработок и ограничения ракетной программы.