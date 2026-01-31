В Тегеране заявили о работе над организацией переговоров с США

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    В регионе
    • 31 января, 2026
    • 23:29
    Иранские власти продвинулись в организации переговорного процесса по спорным вопросам с США.

    Как передает Report, об этом секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани написал в соцсети Х.

    "Работа над структурой для приоритетных переговоров продвигается", - отметил он.

    Лариджани заявил, что такая работа проходит "вопреки атмосфере, создаваемой при помощи информационной войны". Он также написал, что Вашингтон через третьи страны пытается установить контакт с Тегераном.

    В последние недели президент США Дональд Трамп неоднократно выражал надежду на то, что ему удастся договориться с Тегераном по основным спорным темам. Эти заявления звучат на фоне концентрации близ Ирана существенных американских сил.

    Нынешняя администрация США требует от Тегерана среди прочего отказа от ядерных разработок и ограничения ракетной программы.

    Лента новостей