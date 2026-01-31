KİV: ABŞ-də minlərlə nümayişçi miqrasiya xidmətinə qarşı çıxıb
Digər ölkələr
- 31 yanvar, 2026
- 23:21
ABŞ-nin bəzi şəhərlərində Miqrasiya və Gömrük Nəzarəti Xidmətinin (ICE) fəaliyyətinə qarşı etiraz aksiyaları keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Washington Post" (WP) qəzeti məlumat yayıb.
"ICE - rədd ol!" – şüarının səsləndirildiyi qeyd olunub.
Qəzetin məlumatına əsasən, 30 yanvarda etiraz dalğası Minneapolis, Vaşinqton, Nyu-York və digər ABŞ şəhərlərini bürüyüb. Minlərlə nümayişçi həmin gün işə və təhsilə getməyib, bəzi müəssisələr isə müvəqqəti olaraq bağlanıb.
Federal orqanların əməkdaşlarının etirazçılara qarşı iki dəfə, 7 və 24 yanvarda xidməti silahdan istifadə edərək atəş açmasından sonra etirazlar təkrarlanıb. Hadisələrin təfərrüatları araşdırılır. Ağ Ev hər iki halda baş verənlərdə nümayişçiləri günahlandırır.
