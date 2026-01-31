WP: В США тысячи демонстрантов выступили против иммиграционной службы

Улицы некоторых городов в США вновь заполнили демонстранты, выступающие против деятельности Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE).

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

"ICE - вон!" - приводит газета слова скандирующих.

По ее данным, 30 января волна протестов прошла по Миннеаполису, Вашингтону, Нью-Йорку и другим городам США. Тысячи демонстрантов не пошли в этот день на работу и учебу, а предприятия временно закрылись.

Эти демонстрации повторились после того, как дважды сотрудники федеральных органов применили в отношении участников протестов табельное оружие, стреляя на поражение. Это произошло 7 и 24 января. Обстоятельства инцидентов расследуются. В обоих случаях Белый дом винит в случившемся демонстрантов.