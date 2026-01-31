Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    WP: В США тысячи демонстрантов выступили против иммиграционной службы

    Другие страны
    • 31 января, 2026
    • 20:44
    WP: В США тысячи демонстрантов выступили против иммиграционной службы

    Улицы некоторых городов в США вновь заполнили демонстранты, выступающие против деятельности Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE).

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

    "ICE - вон!" - приводит газета слова скандирующих.

    По ее данным, 30 января волна протестов прошла по Миннеаполису, Вашингтону, Нью-Йорку и другим городам США. Тысячи демонстрантов не пошли в этот день на работу и учебу, а предприятия временно закрылись.

    Эти демонстрации повторились после того, как дважды сотрудники федеральных органов применили в отношении участников протестов табельное оружие, стреляя на поражение. Это произошло 7 и 24 января. Обстоятельства инцидентов расследуются. В обоих случаях Белый дом винит в случившемся демонстрантов.

    США ICE миграционная политика протесты
