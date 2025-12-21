Защитник "Боруссии" может перейти в "Милан"
Футбол
- 21 декабря, 2025
- 13:53
Футболист "Боруссии" Никлас Зюле может продолжить свою карьеру в Италии.
Как сообщает Report со ссылкой на местную прессу, "Милан" заинтересован в 30-летнем центральном защитнике.
Представитель Серии А уже начал переговоры с агентом немецкого игрока.
Отметим, что контракт Зюле с дортмундским клубом истекает летом 2026 года.
