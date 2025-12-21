Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Футбол
    • 21 декабря, 2025
    • 13:53
    Защитник Боруссии может перейти в Милан

    Футболист "Боруссии" Никлас Зюле может продолжить свою карьеру в Италии.

    Как сообщает Report со ссылкой на местную прессу, "Милан" заинтересован в 30-летнем центральном защитнике.

    Представитель Серии А уже начал переговоры с агентом немецкого игрока.

    Отметим, что контракт Зюле с дортмундским клубом истекает летом 2026 года.

