    Almaniyalı müdafiəçi "Milan"a keçə bilər

    Futbol
    • 21 dekabr, 2025
    • 13:33
    Almaniyalı müdafiəçi Milana keçə bilər

    Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund) klubunun futbolçusu Niklas Süle karyerasını İtaliyada davam etdirə bilər.

    "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, "Milan" 30 yaşlı mərkəz müdafiəçisi ilə maraqlanır.

    A Seriyası təmsilçisi artıq alman oyunçunun agenti ilə danışıqlara start verib.

    Qeyd edək ki, Sülenin Dortmund klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2026-cı ilin yayında başa çatacaq.

    Защитник "Боруссии" может перейти в "Милан"

