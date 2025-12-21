Almaniyalı müdafiəçi "Milan"a keçə bilər
Futbol
- 21 dekabr, 2025
- 13:33
Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund) klubunun futbolçusu Niklas Süle karyerasını İtaliyada davam etdirə bilər.
"Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, "Milan" 30 yaşlı mərkəz müdafiəçisi ilə maraqlanır.
A Seriyası təmsilçisi artıq alman oyunçunun agenti ilə danışıqlara start verib.
Qeyd edək ki, Sülenin Dortmund klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2026-cı ilin yayında başa çatacaq.
