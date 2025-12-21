Таможня Азербайджана пресекла контрабанду крупной партии медикаментов из Турции

В результате комплексных оперативно-розыскных и таможенных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Балакенского таможенного управления, предотвращен незаконный ввоз на территорию Азербайджана крупной партии лекарственных и медицинских средств.

Как сообщили Report в Государственном таможенном комитете, на таможенном посту "Мазымгара" транспортное средство, доставлявшее из Турции груз подсолнечного масла в Азербайджан, было осмотрено с использованием стационарной рентгеновской установки. В связи с выявлением на мониторе подозрительных изображений в отношении груза была применена таможенная проверка.

В ходе проверки было обнаружено 83 000 единиц лекарственных и медицинских средств, не задекларированных таможенным органам.

По данному факту ведется расследование.