Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Таможня Азербайджана пресекла контрабанду крупной партии медикаментов из Турции

    Инфраструктура
    • 21 декабря, 2025
    • 14:01
    Таможня Азербайджана пресекла контрабанду крупной партии медикаментов из Турции

    В результате комплексных оперативно-розыскных и таможенных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Балакенского таможенного управления, предотвращен незаконный ввоз на территорию Азербайджана крупной партии лекарственных и медицинских средств.

    Как сообщили Report в Государственном таможенном комитете, на таможенном посту "Мазымгара" транспортное средство, доставлявшее из Турции груз подсолнечного масла в Азербайджан, было осмотрено с использованием стационарной рентгеновской установки. В связи с выявлением на мониторе подозрительных изображений в отношении груза была применена таможенная проверка.

    В ходе проверки было обнаружено 83 000 единиц лекарственных и медицинских средств, не задекларированных таможенным органам.

    По данному факту ведется расследование.

    таможня Азербайджан Турция контрабанда
    Фото
    Видео
    Azərbaycana külli miqdarda dərman və tibbi vasitələrin qanunsuz yolla gətirilməsinin qarşısı alınıb

    Последние новости

    14:01
    Фото
    Видео

    Таможня Азербайджана пресекла контрабанду крупной партии медикаментов из Турции

    Инфраструктура
    13:53

    Защитник "Боруссии" может перейти в "Милан"

    Футбол
    13:30

    Премьер и министр обороны Бельгии отправились в Украину

    Другие страны
    13:11

    Лондонский клуб установил антирекорд

    Футбол
    12:52

    Таиланд не исключает возможности прекращения огня в зоне конфликта с Камбоджей

    Другие страны
    12:51

    Азербайджан и Турция проведут в Баку заседание межправительственной комиссии

    Бизнес
    12:38

    Ушаков: Изменения Киева и Европы в мирный план не приближают урегулирование

    В регионе
    12:29

    В Баку и на Абшероне ожидаются дожди, в районах - туман

    Экология
    12:17

    Летевший из Москвы в Анталью самолет совершил экстренную посадку в Мерсине

    В регионе
    Лента новостей