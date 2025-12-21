Таможня Азербайджана пресекла контрабанду крупной партии медикаментов из Турции
- 21 декабря, 2025
- 14:01
В результате комплексных оперативно-розыскных и таможенных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Балакенского таможенного управления, предотвращен незаконный ввоз на территорию Азербайджана крупной партии лекарственных и медицинских средств.
Как сообщили Report в Государственном таможенном комитете, на таможенном посту "Мазымгара" транспортное средство, доставлявшее из Турции груз подсолнечного масла в Азербайджан, было осмотрено с использованием стационарной рентгеновской установки. В связи с выявлением на мониторе подозрительных изображений в отношении груза была применена таможенная проверка.
В ходе проверки было обнаружено 83 000 единиц лекарственных и медицинских средств, не задекларированных таможенным органам.
По данному факту ведется расследование.
