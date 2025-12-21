Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Лукашенко: Председательство в ЕАЭС в 2026 году перейдет к Казахстану

    • 21 декабря, 2025
    • 18:08
    Лукашенко: Председательство в ЕАЭС в 2026 году перейдет к Казахстану

    Председательство в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2026 году перейдет к казахстанской стороне.

    Как передает Report, об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.

    "Немаловажный вопрос повестки - председательство в органах нашего союза в 2026 году. Согласно порядку, это почетное право переходит к Республике Казахстан. Я уверен, что председательство Астаны привнесет новый мощный импульс в развитие евразийской экономической интеграции, как это всегда было у нас", - сказал он.

