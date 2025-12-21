Лукашенко: Председательство в ЕАЭС в 2026 году перейдет к Казахстану
Другие страны
- 21 декабря, 2025
- 18:08
Председательство в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2026 году перейдет к казахстанской стороне.
Как передает Report, об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.
"Немаловажный вопрос повестки - председательство в органах нашего союза в 2026 году. Согласно порядку, это почетное право переходит к Республике Казахстан. Я уверен, что председательство Астаны привнесет новый мощный импульс в развитие евразийской экономической интеграции, как это всегда было у нас", - сказал он.
