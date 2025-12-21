İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Lukaşenko: 2026-cı ildə Aİİ-yə sədrlik Qazaxıstana keçəcək

    Digər ölkələr
    • 21 dekabr, 2025
    • 18:43
    Lukaşenko: 2026-cı ildə Aİİ-yə sədrlik Qazaxıstana keçəcək
    Aleksandr Lukaşenko

    Avrasiya İqtisadi İttifaqının (Aİİ) orqanlarında sədrlik 2026-cı ildə Qazaxıstan tərəfinə keçəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Ali Avrasiya İqtisadi Şurasının dar tərkibdə iclasında bildirib.

    "Gündəliyin mühüm məsələlərindən biri - birliyimizin orqanlarında 2026-cı ildə sədrlik məsələsidir. Qaydaya uyğun olaraq bu şərəfli hüquq Qazaxıstan Respublikasına keçir. Əminəm ki, Astananın sədrliyi, həmişə olduğu kimi, Avrasiya iqtisadi inteqrasiyasının inkişafına yeni güclü təkan verəcək", - deyə o bildirib.

    Aİİ Qazaxıstan Sədrlik
    Лукашенко: Председательство в ЕАЭС в 2026 году перейдет к Казахстану

    Son xəbərlər

    18:53

    İsrail Qəzza zolağının şimalına yeni aviazərbələr endirildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    18:43

    Lukaşenko: 2026-cı ildə Aİİ-yə sədrlik Qazaxıstana keçəcək

    Digər ölkələr
    18:27

    Beyləqanda ötən ay törədilmiş qətlin üstü açılıb

    Hadisə
    18:20

    Suriyada İŞİD qruplaşmasının terrorçuları saxlanılıb

    Digər ölkələr
    18:06
    Foto

    Bakıda 21 istiqamətdə tıxac var

    İnfrastruktur
    17:50

    Türkiyənin Vitse-prezidenti: Cənubi Qafqazda sabitlik yolunda addımlar regionun əməkdaşlığa yönəlmiş geosiyasi qovşağa çevrildiyini göstərir

    Region
    17:46

    Qurban Qurbanov "Qarabağ"ın futbolçusunun ölkəsindən təklif aldığını təsdiqləyib

    Futbol
    17:31

    İran və Pakistan regional məsələləri müzakirə ediblər

    Region
    17:15

    Cevdet Yılmaz: TRIPP üzrə müzakirələrin başlanması Cənubi Qafqazda iqtisadi inteqrasiya üçün son dərəcə dəyərlidir

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti