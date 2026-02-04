Nərimanov rayonunun ərazisində sursat aşkarlanıb
Hadisə
- 04 fevral, 2026
- 09:57
Bakının Nərimanov rayonu ərazisində F-1 əl qumbarası tapılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, sursat zərərsizləşdirilməsi üçün ərazidən götürülüb. Hadisə yerində və ona yaxın ətraf ərazidə əlavə axtarış zamanı başqa hər hansı təhlükəli və ya şübhəli əşya aşkar edilməyib.
