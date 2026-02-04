На территории Наримановского района обнаружен боеприпас

На территории Наримановского района Баку обнаружена одна ручная граната Ф-1.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Боеприпас был обезврежен с соблюдением правил безопасности.

На месте происшествия и на прилегающей к нему территории во время дополнительного осмотра никаких других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.