    На территории Наримановского района обнаружен боеприпас

    Происшествия
    • 04 февраля, 2026
    • 10:07
    На территории Наримановского района обнаружен боеприпас

    На территории Наримановского района Баку обнаружена одна ручная граната Ф-1.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

    Боеприпас был обезврежен с соблюдением правил безопасности.

    На месте происшествия и на прилегающей к нему территории во время дополнительного осмотра никаких других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.

    МЧС Наримановский район боеприпасы граната
    Видео
    Nərimanov rayonunun ərazisində sursat aşkarlanıb
    Лента новостей