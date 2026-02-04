На территории Наримановского района обнаружен боеприпас
Происшествия
- 04 февраля, 2026
- 10:07
На территории Наримановского района Баку обнаружена одна ручная граната Ф-1.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Боеприпас был обезврежен с соблюдением правил безопасности.
На месте происшествия и на прилегающей к нему территории во время дополнительного осмотра никаких других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.
На территории Наримановского района обнаружен боеприпас
Последние новости
11:04
Обнародована новая структура внешнего госдолга АзербайджанаФинансы
11:03
Спецпосланник Трампа: TRIPP станет основой устойчивого мира на Южном КавказеВнешняя политика
10:59
Число погибших из-за крушения парома на Филиппинах возросло до 45 человекДругие страны
10:58
Гарантированный госдолг Азербайджана составил 8% ВВПФинансы
10:50
Казахстан и Пакистан планируют увеличить товарооборот до $1 млрд в годДругие страны
10:49
BP инвестировала в проекты в Азербайджане $87 млрдЭнергетика
10:46
Паром "Барда" возвращен в эксплуатацию после ремонтаИнфраструктура
10:44
В Азербайджане в январе пенсия по возрасту назначена более 3,7 тыс. гражданамСоциальная защита
10:41