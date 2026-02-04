İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Futbolçunu bıçaqlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    • 04 fevral, 2026
    • 09:39
    "Kəpəz" komandasının futbolçusu Veysəl Rzayevi bıçaqlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"un Qərb bürosu DİN Mətbuat Xidmətinin regional qrupuna istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, polis əməkdaşlarının keçirdikləri müvafiq tədbirlər nəticəsində V.Rzayevə kəsici-deşici alətlə xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinən 25 yaşlı Nihad Məhərrəmov saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

    Araşdırmalar davam etdirilir.

    Gəncə bıçaqlanma
    Задержан подозреваемый в ранении футболиста "Кяпяз"

