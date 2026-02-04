Futbolçunu bıçaqlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
Hadisə
- 04 fevral, 2026
- 09:39
"Kəpəz" komandasının futbolçusu Veysəl Rzayevi bıçaqlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.
Bu barədə "Report"un Qərb bürosu DİN Mətbuat Xidmətinin regional qrupuna istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, polis əməkdaşlarının keçirdikləri müvafiq tədbirlər nəticəsində V.Rzayevə kəsici-deşici alətlə xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinən 25 yaşlı Nihad Məhərrəmov saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.
Araşdırmalar davam etdirilir.
