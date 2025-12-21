Azərbaycana külli miqdarda dərman və tibbi vasitələrin qanunsuz yolla gətirilməsinin qarşısı alınıb
İnfrastruktur
- 21 dekabr, 2025
- 13:51
Balakən Gömrük İdarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdiyi kompleks əməliyyat-axtarış və gömrük nəzarəti tədbirləri nəticəsində külli miqdarda dərman və tibbi vasitələrin qanunsuz yolla Azərbaycana gətirilməsinin qarşısı alınıb.
Bu barədə "Report"a Dövlət Gömrük Komitəsindən bildirilib.
Mazımqara gömrük postunda Türkiyədən Azərbaycana günəbaxan yağı yükü gətirən nəqliyyat vasitəsinə stasionar rentgen qurğusu vasitəsilə baxış keçirilib və monitorda şübhəli təsvirlər müşahidə olunduğundan yükə gömrük yoxlaması tətbiq edilib.
Yoxlama zamanı gömrük orqanına bəyan edilməyən 83 min ədəd dərman və tibbi vasitələr aşkar olunub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Külli miqdarda dərman vasitələri aşkar edildi#DGK #gömrük #qaçaqmal pic.twitter.com/mQCMHXbH61— Dövlət Gömrük Komitəsi (@AzGomruk) December 21, 2025
