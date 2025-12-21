Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Йылмаз: Южный Кавказ становится геополитическим регионом, ориентированным на сотрудничество

    В регионе
    • 21 декабря, 2025
    • 17:51
    Йылмаз: Южный Кавказ становится геополитическим регионом, ориентированным на сотрудничество

    Конфликт между Азербайджаном и Арменией остался позади, и нестабильность в регионе уступает место сотрудничеству и развитию.

    Об этом в интервью турецкому бюро Report заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

    Он заявил, что Турция высоко оценивает совместные усилия Баку и Еревана в данном направлении:

    "В эпоху растущих глобальных конфликтов и неопределенности шаги, предпринимаемые в направлении устойчивой стабильности и развития на Южном Кавказе, показывают, что регион превращается в новый геополитический узел, ориентированный на сотрудничество".

    Вице-президент отметил, что регион выделяется своим уникальным географическим положением, объединяющим стратегические связи между Востоком и Западом, энергетические и торговые коридоры, развивающиеся экономические сети.

    "В нынешней международной среде, где возрастает важность безопасности энергоснабжения, диверсифицируются цепочки поставок и развиваются новые транспортные маршруты, Южный Кавказ продолжает повышать свою региональную значимость для глобальной экономики и дипломатии", - отметил Дж. Йылмаз.

    Он выразил надежду, что эта историческая возможность для будущего региона не будет упущена, что необходимые условия для подписания мирного соглашения будут созданы в кратчайшие сроки, и все это приведет к новым позитивным процессам в регионе в ближайшем будущем:

    "Несомненно, достигнутое благосостояние и стабильность будут иметь влияние и за пределами региона, что внесет значительный вклад в формирование глобальной динамики в направлении мира и стабильности".

    С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

    Джевдет Йылмаз интервью Турция Азербайджан Армения Южный Кавказ
    Türkiyənin Vitse-prezidenti: Cənubi Qafqazda sabitlik yolunda addımlar regionun əməkdaşlığa yönəlmiş geosiyasi qovşağa çevrildiyini göstərir
    Yilmaz: South Caucasus becoming new geopolitical hub focused on cooperation

    Последние новости

    18:50

    В Бейлагане раскрыто убийство, совершенное в прошлом месяце

    Происшествия
    18:27

    Израиль сообщил о новых авиаударах по северной части сектора Газа

    Другие страны
    18:08

    Лукашенко: Председательство в ЕАЭС в 2026 году перейдет к Казахстану

    Другие страны
    17:51

    Йылмаз: Южный Кавказ становится геополитическим регионом, ориентированным на сотрудничество

    В регионе
    17:38

    Силы безопасности Сирии задержали семь террористов ИГ

    Другие страны
    17:19

    Йылмаз: Ускорение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией – важный этап

    Инфраструктура
    17:18

    Джевдет Йылмаз: Мы верим, что Азербайджан и Армения вскоре подпишут мирное соглашение - ИНТЕРВЬЮ

    Внешняя политика
    16:44

    Иран и Пакистан обсудили региональные вопросы

    В регионе
    16:24

    В ходе антитеррористической операции в Турции задержаны 76 человек

    В регионе
    Лента новостей