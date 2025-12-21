Йылмаз: Южный Кавказ становится геополитическим регионом, ориентированным на сотрудничество

Конфликт между Азербайджаном и Арменией остался позади, и нестабильность в регионе уступает место сотрудничеству и развитию.

Об этом в интервью турецкому бюро Report заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

Он заявил, что Турция высоко оценивает совместные усилия Баку и Еревана в данном направлении:

"В эпоху растущих глобальных конфликтов и неопределенности шаги, предпринимаемые в направлении устойчивой стабильности и развития на Южном Кавказе, показывают, что регион превращается в новый геополитический узел, ориентированный на сотрудничество".

Вице-президент отметил, что регион выделяется своим уникальным географическим положением, объединяющим стратегические связи между Востоком и Западом, энергетические и торговые коридоры, развивающиеся экономические сети.

"В нынешней международной среде, где возрастает важность безопасности энергоснабжения, диверсифицируются цепочки поставок и развиваются новые транспортные маршруты, Южный Кавказ продолжает повышать свою региональную значимость для глобальной экономики и дипломатии", - отметил Дж. Йылмаз.

Он выразил надежду, что эта историческая возможность для будущего региона не будет упущена, что необходимые условия для подписания мирного соглашения будут созданы в кратчайшие сроки, и все это приведет к новым позитивным процессам в регионе в ближайшем будущем:

"Несомненно, достигнутое благосостояние и стабильность будут иметь влияние и за пределами региона, что внесет значительный вклад в формирование глобальной динамики в направлении мира и стабильности".

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.