На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4
Другие страны
- 21 декабря, 2025
- 06:07
Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано у побережья северо-восточной японской префектуры Аомори.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр стихии находился в 115 км к востоку от города Аомори, где проживают около 298 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 55 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
