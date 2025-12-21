На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    21 декабря, 2025
    06:07
    Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано у побережья северо-восточной японской префектуры Аомори.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    По его данным, эпицентр стихии находился в 115 км к востоку от города Аомори, где проживают около 298 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 55 км.

    Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

