На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано у побережья северо-восточной японской префектуры Аомори.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр стихии находился в 115 км к востоку от города Аомори, где проживают около 298 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 55 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.