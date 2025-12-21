Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Крупнейшее морское нефтегазовое месторождение КНР установило рекорд

    • 21 декабря, 2025
    • 07:14
    Крупнейшее морское нефтегазовое месторождение КНР установило рекорд

    Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация (CNOOC) в 2025 году зафиксировала рекордный объем добычи нефти и газа в 40 млн тонн на Бохайском нефтегазовом месторождении.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.

    Отмечается, что CNOOC тем самым внесла значительный вклад в обеспечение национальной энергетической безопасности и высококачественного социально-экономического развития. По словам представителя компании, на которого ссылается агентство, повышение указанного показателя, в частности, связано с эффективной эксплуатацией ряда ключевых объектов, включая нефтяные месторождения "Кэньли 10-2" и "Бочжун 26-6". Параллельно ускорился процесс цифровизации и внедрения умных технологий.

    Бохайское нефтегазовое месторождение расположено в Бохайском заливе Желтого моря на севере страны и считается самым крупным в КНР. На его территории насчитывается более 60 зон по освоению энергоресурсов, порядка 200 производственных объектов. Совокупный объем добычи на месторождении превысил 600 млн тонн

    Çinin ən böyük dəniz neft - qaz yatağı rekorda imza atıb

