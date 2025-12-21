В Донецкой области из-за ударов ВС РФ один человек погиб, четверо ранены

В Донецкой области Украины в результате российских обстрелов за сутки погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Из-за действий российских военных погиб один жителя Донбасса - в Дружковке. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения", - написал он в телеграм-канале.