Rusiya ordusu Donetskə zərbələr endirib, ölən və yaralılar var
Digər ölkələr
- 21 dekabr, 2025
- 14:31
Ukraynanın Donetsk bölgəsində son 24 saat ərzində Rusiya ordusunun endirdiyi zərbələr nəticəsində bir nəfər ölüb, daha dörd sakin yaralanıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Donetsk regional hərbi administrasiyasının rəhbəri Vadim Filaşkin məlumat verib.
O, telegramda yazıb: "Rusiya hərbi qüvvələrinin hərəkətləri nəticəsində Donbasın bir sakini Drujkovkada həlak olub. Son 24 saat ərzində bölgədə daha dörd nəfər yaralanıb".
