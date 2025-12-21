Арагчи: США не готовы к справедливому соглашению

США не готовы к справедливому соглашению с Ираном.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу Russia Today.

В данном контексте он сослался на чрезмерные требования Вашингтона и неприятие Западом идей Ирана: "Все зависит от того, поймут ли они, что переговоры отличаются от диктата. Мы готовы к справедливому и сбалансированному соглашению, которое будет достигнуто путем переговоров, но мы не готовы принимать диктат. Мы предложили хорошие идеи, но все они были отвергнуты. После этого мы пришли к выводу, что с нас достаточно. Они не готовы к справедливому соглашению".

Глава МИД Ирана добавил, что общение со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом также сошли на нет: "Реальность такова, что я был на связи со Стивом Уиткоффом и вел с ним переговоры о ядерной программе Ирана, однако несколько месяцев назад мы решили прекратить эти контакты. У нас было 5 раундов переговоров, и мы даже назначили 6-й раунд на 15 июня, но за два дня до этого Израиль напал на нас и затем США также присоединились к нему".

Арагчи также рассказал о состоянии иранской ядерной промышленности: "Реальность такова, что наши объекты серьезно повреждены. Однако наши технологии по-прежнему целы, а технологии нельзя уничтожить".