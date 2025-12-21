Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Арагчи: США не готовы к справедливому соглашению

    В регионе
    • 21 декабря, 2025
    • 11:30
    Арагчи: США не готовы к справедливому соглашению

    США не готовы к справедливому соглашению с Ираном.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу Russia Today.

    В данном контексте он сослался на чрезмерные требования Вашингтона и неприятие Западом идей Ирана: "Все зависит от того, поймут ли они, что переговоры отличаются от диктата. Мы готовы к справедливому и сбалансированному соглашению, которое будет достигнуто путем переговоров, но мы не готовы принимать диктат. Мы предложили хорошие идеи, но все они были отвергнуты. После этого мы пришли к выводу, что с нас достаточно. Они не готовы к справедливому соглашению".

    Глава МИД Ирана добавил, что общение со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом также сошли на нет: "Реальность такова, что я был на связи со Стивом Уиткоффом и вел с ним переговоры о ядерной программе Ирана, однако несколько месяцев назад мы решили прекратить эти контакты. У нас было 5 раундов переговоров, и мы даже назначили 6-й раунд на 15 июня, но за два дня до этого Израиль напал на нас и затем США также присоединились к нему".

    Арагчи также рассказал о состоянии иранской ядерной промышленности: "Реальность такова, что наши объекты серьезно повреждены. Однако наши технологии по-прежнему целы, а технологии нельзя уничтожить".

    МИД Ирана Аббас Арагчи США ядерная программа ядерное соглашение
    Abbas Əraqçi: ABŞ ədalətli razılaşmaya hazır deyil

    Последние новости

    12:38

    Ушаков: Изменения Киева и Европы в мирный план не приближают урегулирование

    В регионе
    12:29

    В Баку и на Абшероне ожидаются дожди, в районах - туман

    Экология
    12:17

    Летевший из Москвы в Анталью самолет совершил экстренную посадку в Мерсине

    В регионе
    12:00

    В Донецкой области из-за ударов ВС РФ один человек погиб, четверо ранены

    Другие страны
    11:44

    Установлена личность утонувшей в оросительном канале в Тертере - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    11:44

    Молдова увеличивает число пунктов пропуска на границе с Украиной

    Другие страны
    11:30

    Арагчи: США не готовы к справедливому соглашению

    В регионе
    10:45

    Главы МИД Ирана и Венесуэлы обменялись мнениями о ситуации в Карибском регионе

    В регионе
    10:38

    Во Франции усилили охрану ферм с улитками и устрицами из-за краж перед Рождеством

    Другие страны
    Лента новостей