В Масаллы будут локальные перебои с электроснабжением
Энергетика
- 18 февраля, 2026
- 07:11
В Массалинском районе будут перебои с электроснабжением.
Как передает Report, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".
Согласно информации, в связи с проведением ремонтных работ на двух линиях электропередачи с 12:00 до 14:00 не будет света на проспекте Гейдара Алиева, улицах Мухаммеда Физули и Эльшада Гусейнова, а также в поселке Эркиван.
"После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественной электроэнергией", - сообщили в "Азеришыг".
Последние новости
07:35
NBC: После схода лавины на западе США пропали без вести 10 лыжниковДругие страны
07:11
В Масаллы будут локальные перебои с электроснабжениемЭнергетика
06:54
В работе YouTube произошел сбойИКТ
06:12
Патрульный самолет США провел разведку над районом учений КСИРДругие страны
05:43
Не менее пяти человек пострадали при взрыве в церкви на севере Нью-ЙоркаДругие страны
05:07
В Швеции по запросу Вашингтона задержали гражданина РФДругие страны
04:32
В массовом ДТП в Колорадо погибли четыре, пострадали до 30 человекДругие страны
04:21
В ООН представили опыт Азербайджана по модернизации аграрных системВнешняя политика
03:50