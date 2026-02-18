Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Энергетика
    • 18 февраля, 2026
    • 07:11
    В Масаллы будут локальные перебои с электроснабжением

    В Массалинском районе будут перебои с электроснабжением.

    Как передает Report, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".

    Согласно информации, в связи с проведением ремонтных работ на двух линиях электропередачи с 12:00 до 14:00 не будет света на проспекте Гейдара Алиева, улицах Мухаммеда Физули и Эльшада Гусейнова, а также в поселке Эркиван.

    "После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественной электроэнергией", - сообщили в "Азеришыг".

    Масаллы перебои с электричеством ОАО "Азеришыг"
    Masallının mərkəzində iki saat işıq olmayacaq
