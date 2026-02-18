В Масаллы будут локальные перебои с электроснабжением

В Массалинском районе будут перебои с электроснабжением.

Как передает Report, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, в связи с проведением ремонтных работ на двух линиях электропередачи с 12:00 до 14:00 не будет света на проспекте Гейдара Алиева, улицах Мухаммеда Физули и Эльшада Гусейнова, а также в поселке Эркиван.

"После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественной электроэнергией", - сообщили в "Азеришыг".