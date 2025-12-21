Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Главы МИД Ирана и Венесуэлы обменялись мнениями о ситуации в Карибском регионе

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор с венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто.

    Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim News, стороны обменялись мнениями о двусторонних отношениях и событиях в Карибском регионе.

    Арагчи подчеркнул решимость лидеров двух стран укреплять и расширять взаимовыгодное сотрудничество.

    "Глава МИД Ирана назвал действия США против безопасности судоходства в Карибском регионе и угрозы применения силы против Венесуэлы грубым нарушением основополагающих принципов международного права и Устава ООН, и, выразив солидарность и поддержку народу и избранному правительству Венесуэлы", - гоорится в сообщении.

    Арагчи подчеркнул ответственность международного сообщества за решительное противодействие этим односторонним действиям, которые представляют угрозу миру и стабильности в регионе и мире.

    Пинто высоко оценил принципиальную позицию Ирана и солидарность с народом и избранным правительством Венесуэлы в свете действий США, подчеркнул решимость правительства и народа Боливарианской республики защищать национальный суверенитет и независимость страны перед лицом этого давления.

    Министры иностранных дел Ирана и Венесуэлы также подчеркнули важность укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества и координации на международных форумах для противодействия внешним угрозам.

