    Ушаков: Изменения Киева и Европы в мирный план не приближают урегулирование

    В регионе
    • 21 декабря, 2025
    • 12:38
    Изменения в предложенный Вашингтоном мирный план по завершению российско-украинской войны, которые вносят Киев и Европа, отдаляют достижение договоренностей.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на это указал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    "Я более чем уверен, что те положения, которые пытаются вносить европейцы, - они точно не улучшают возможности достичь долгосрочного мира", - сказал он журналистам.

    Он также добавил, что в Майами продолжаются переговоры спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева с американскими партнерами по урегулированию конфликта. Об их результатах Дмитриев доложит по завершении.

