Ушаков: Изменения Киева и Европы в мирный план не приближают урегулирование
В регионе
- 21 декабря, 2025
- 12:38
Изменения в предложенный Вашингтоном мирный план по завершению российско-украинской войны, которые вносят Киев и Европа, отдаляют достижение договоренностей.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на это указал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Я более чем уверен, что те положения, которые пытаются вносить европейцы, - они точно не улучшают возможности достичь долгосрочного мира", - сказал он журналистам.
Он также добавил, что в Майами продолжаются переговоры спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева с американскими партнерами по урегулированию конфликта. Об их результатах Дмитриев доложит по завершении.
Последние новости
12:38
Ушаков: Изменения Киева и Европы в мирный план не приближают урегулированиеВ регионе
12:29
В Баку и на Абшероне ожидаются дожди, в районах - туманЭкология
12:17
Летевший из Москвы в Анталью самолет совершил экстренную посадку в МерсинеВ регионе
12:00
В Донецкой области из-за ударов ВС РФ один человек погиб, четверо раненыДругие страны
11:44
Установлена личность утонувшей в оросительном канале в Тертере - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
11:44
Молдова увеличивает число пунктов пропуска на границе с УкраинойДругие страны
11:30
Арагчи: США не готовы к справедливому соглашениюВ регионе
10:45
Главы МИД Ирана и Венесуэлы обменялись мнениями о ситуации в Карибском регионеВ регионе
10:38