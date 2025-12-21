Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Установлена личность утонувшей в оросительном канале в Тертере - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    • 21 декабря, 2025
    • 11:44
    Установлена личность человека, утонувшего в оросительном канале в Тертере.

    Как сообщает карабахское бюро Report, ею является жительница города Солмаз Фарзалиева, 1938 года рождения.

    Об этом родственники сообщили по горячей линии "112" МЧС.

    В настоящее время спасатели ведомства продолжают поисковые работы.

    В городе Тертер в оросительном канале утонул один человек.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

    К поискам привлечена группа спасателей Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

