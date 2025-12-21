Установлена личность утонувшей в оросительном канале в Тертере - ОБНОВЛЕНО
Происшествия
- 21 декабря, 2025
- 11:44
Установлена личность человека, утонувшего в оросительном канале в Тертере.
Как сообщает карабахское бюро Report, ею является жительница города Солмаз Фарзалиева, 1938 года рождения.
Об этом родственники сообщили по горячей линии "112" МЧС.
В настоящее время спасатели ведомства продолжают поисковые работы.
В городе Тертер в оросительном канале утонул один человек.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
К поискам привлечена группа спасателей Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.
