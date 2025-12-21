Установлена личность утонувшей в оросительном канале в Тертере - ОБНОВЛЕНО

Установлена личность человека, утонувшего в оросительном канале в Тертере.

Как сообщает карабахское бюро Report, ею является жительница города Солмаз Фарзалиева, 1938 года рождения.

Об этом родственники сообщили по горячей линии "112" МЧС.

В настоящее время спасатели ведомства продолжают поисковые работы.

11:09

В городе Тертер в оросительном канале утонул один человек.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

К поискам привлечена группа спасателей Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.