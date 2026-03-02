Авианосец "Шарль де Голль" отправился в Восточное Средиземноморье

Франция направила свой единственный авианосец "Шарль де Голль" (Charles de Gaulle, R91) с ударной группой на борту в Восточное Средиземноморье.

Как передает Report, об этом сообщил французский телеканал BFM TV.

Сейчас авианосец находится в Балтийском море. С января он задействован в операции "Орион" - высокоинтенсивных учениях, которые имитируют крупномасштабную войну, сообщает Ouest France.

В сообщении BFM TV отмечается, что авианосец "Шарль де Голль" прервал миссию в Балтийском море и направился в Восточное Средиземноморье, чтобы присоединиться к проводимым там операциям. К каким именно, не уточняется.

Как сообщили AFP во французской ассоциации судовладельцев Armateurs de France, в Персидском заливе застряли 60 судов, которые ходят под французским флагом или принадлежат французским компаниям. Эти суда прошли Ормузский пролив, а после получили от ВМС Франции "указание укрыться".