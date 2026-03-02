Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 02 марта, 2026
    Великобритания, Германия и Франция пригрозили атаковать Иран

    Власти Великобритании, Германии и Франции заявили, что готовы применить военную силу, если Иран не прекратит свои "неизбирательные и несоразмерные атаки" по их союзникам на Ближнем Востоке.

    Как сообщил Report, об этом говорится в совместном заявлении этих стран, которое распространила пресс-служба правительства ФРГ.

    Власти утверждают, что удары Ирана создают угрозу для военного персонала и граждан этих трех стран. Они призвали Иран немедленно прекратить обстрелы.

    "Мы предпримем шаги для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе, в том числе, при необходимости, обеспечим принятие необходимых и соразмерных оборонительных мер для уничтожения возможностей Ирана по запуску ракет и беспилотников в местах их запуска",- указано в заявлении. Страны договорились координировать действия вместе с США и другими союзниками, отмечается также в сообщении.

    Отметим, что под ракетный обстрел Ирана попадает не только Израиль, но и страны региона, на территории которых размещены военные объекты США,- Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Катар и Иордания. Ракетные удары, по словам очевидцев, помимо военных баз затронули также гражданскую инфраструктуру.

