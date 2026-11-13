ИКГФ: Заявки почти 1,4 тыс. граждан зарегистрированы в рамках новых ипотечных лимитов
- 13 ноября, 2026
- 19:13
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В Азербайджане в рамках очередных лимитов на выдачу обычных ипотечных кредитов зарегистрированы заявки 1 393 граждан.
Как сообщает Report, Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана начал прием обращений сегодня в 15:00.
По данным фонда, в объявленное время в систему поступило в общей сложности 6 848 обращений в пределах лимитов, выделенных уполномоченным банкам.
Впервые в этом году граждане подтверждали свои заявки при помощи функции биометрической идентификации электронной подписи SİMA İmza.
В фонде отметили, что доступные условия и низкие процентные ставки по ипотечным кредитам сформировали высокий спрос на этот финансовый инструмент среди населения.
Дальнейшее рассмотрение заявок проводится в соответствии с действующим законодательством и внутренними правилами ИКГФ.