ИКГФ: Заявки почти 1,4 тыс. граждан зарегистрированы в рамках новых ипотечных лимитов

В Азербайджане в рамках очередных лимитов на выдачу обычных ипотечных кредитов зарегистрированы заявки 1 393 граждан.

Как сообщает Report, Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана начал прием обращений сегодня в 15:00.

По данным фонда, в объявленное время в систему поступило в общей сложности 6 848 обращений в пределах лимитов, выделенных уполномоченным банкам.

Впервые в этом году граждане подтверждали свои заявки при помощи функции биометрической идентификации электронной подписи SİMA İmza.

В фонде отметили, что доступные условия и низкие процентные ставки по ипотечным кредитам сформировали высокий спрос на этот финансовый инструмент среди населения.

Дальнейшее рассмотрение заявок проводится в соответствии с действующим законодательством и внутренними правилами ИКГФ.