Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Встреча глав МИД стран НАТО пройдет в Брюсселе 2 декабря

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 18:44
    Встреча глав МИД стран НАТО пройдет в Брюсселе 2 декабря

    Встреча глав МИД стран НАТО состоится 2 декабря в штаб-квартире альянса в Брюсселе (Бельгия).

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

    "Министры иностранных дел стран-союзников встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 2 декабря 2026 года", - говорится в сообщении.

    Заседание пройдет под председательством генсека Марка Рютте. Также Рютте проведет брифинг для прессы в преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО.

    Официально темы дискуссии во встрече глав МИД не называются. Однако по данным медиа, министры обсудят поставки оружия Украине, расширение его производства в Европе и планы военного сдерживания России.

    Марк Рютте Североатлантический альянс (НАТО) Бельгия
    NATO ölkələri XİN başçılarının görüşü dekabrın 2-də Brüsseldə keçiriləcək
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    MiniBoss

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