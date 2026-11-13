Встреча глав МИД стран НАТО пройдет в Брюсселе 2 декабря
Другие страны
- 13 ноября, 2026
- 18:44
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Встреча глав МИД стран НАТО состоится 2 декабря в штаб-квартире альянса в Брюсселе (Бельгия).
Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.
"Министры иностранных дел стран-союзников встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 2 декабря 2026 года", - говорится в сообщении.
Заседание пройдет под председательством генсека Марка Рютте. Также Рютте проведет брифинг для прессы в преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО.
Официально темы дискуссии во встрече глав МИД не называются. Однако по данным медиа, министры обсудят поставки оружия Украине, расширение его производства в Европе и планы военного сдерживания России.
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Встреча глав МИД стран НАТО пройдет в Брюсселе 2 декабряДругие страны