Встреча глав МИД стран НАТО пройдет в Брюсселе 2 декабря

Встреча глав МИД стран НАТО состоится 2 декабря в штаб-квартире альянса в Брюсселе (Бельгия).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

"Министры иностранных дел стран-союзников встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 2 декабря 2026 года", - говорится в сообщении.

Заседание пройдет под председательством генсека Марка Рютте. Также Рютте проведет брифинг для прессы в преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО.

Официально темы дискуссии во встрече глав МИД не называются. Однако по данным медиа, министры обсудят поставки оружия Украине, расширение его производства в Европе и планы военного сдерживания России.