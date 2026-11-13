В Билясуваре мотоциклист погиб при столкновении с грузовиком
Происшествия
- 13 ноября, 2026
- 18:56
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В Билясуварском районе в результате столкновения мотоцикла с грузовым автомобилем погиб 26-летний местный житель.
Как сообщает муганское бюро Report, инцидент произошел на участке старой автомагистрали Баку - Астара, проходящем через село Хырмандалы.
Столкнулись мотоцикл и грузовой автомобиль марки Atego. Водитель мотоцикла, житель района Эльшан Шахмарлы (2000 г.р.), от полученных травм скончался на месте.
По факту проводится расследование.
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