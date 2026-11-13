В Билясуваре мотоциклист погиб при столкновении с грузовиком

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В Билясуварском районе в результате столкновения мотоцикла с грузовым автомобилем погиб 26-летний местный житель.

Как сообщает муганское бюро Report, инцидент произошел на участке старой автомагистрали Баку - Астара, проходящем через село Хырмандалы.

Столкнулись мотоцикл и грузовой автомобиль марки Atego. Водитель мотоцикла, житель района Эльшан Шахмарлы (2000 г.р.), от полученных травм скончался на месте.

По факту проводится расследование.