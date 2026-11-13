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    Biləsuvarda motosiklet yük maşınına çırpılıb, ölən var

    Hadisə
    • 13 noyabr, 2026
    • 18:35
    Biləsuvarda motosiklet yük maşınına çırpılıb, ölən var

    Biləsuvar rayonunda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə köhnə Bakı-Astara magistralının rayonun Xırmandalı kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    Hərəkətdə olan motosikletlə "Atego" markalı yük avtomobilinin toqquşması nəticəsində motosikletin sürücüsü, rayon sakini, 2000-ci il təvəllüdlü Elşən Şahmarlı aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Biləsuvar Yol-nəqliyyat hadisəsi Ölüm hadisəsi
    В Билясуваре мотоциклист погиб при столкновении с грузовиком
    44 filmi
    44 filmi

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