Королева Нидерландов получила звание подполковника запаса сухопутных войск
Другие страны
- 13 ноября, 2026
- 19:14
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Супруга короля Нидерландов Виллема-Александра - королева Максима после завершения военной подготовки стала офицером запаса в звании подполковника сухопутных войск.
Как передает Report со ссылкой на местные медиа, об этом говорится в сообщении Королевского дома Нидерландов.
"Королева Нидерландов Максима вместе с 23 другими офицерами запаса принесла присягу командующему сухопутными войсками генерал-лейтенанту Яну Свилленсу. После завершения военной подготовки в качестве резервиста и принесения присяги она получила звание подполковника сухопутных войск", - сказано в сообщении.
Церемония состоялась в пятницу в Королевской военной академии в городе Бреда.
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