Королева Нидерландов получила звание подполковника запаса сухопутных войск

Супруга короля Нидерландов Виллема-Александра - королева Максима после завершения военной подготовки стала офицером запаса в звании подполковника сухопутных войск.

Как передает Report со ссылкой на местные медиа, об этом говорится в сообщении Королевского дома Нидерландов.

"Королева Нидерландов Максима вместе с 23 другими офицерами запаса принесла присягу командующему сухопутными войсками генерал-лейтенанту Яну Свилленсу. После завершения военной подготовки в качестве резервиста и принесения присяги она получила звание подполковника сухопутных войск", - сказано в сообщении.

Церемония состоялась в пятницу в Королевской военной академии в городе Бреда.