Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Королева Нидерландов получила звание подполковника запаса сухопутных войск

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 19:14
    Королева Нидерландов получила звание подполковника запаса сухопутных войск

    Супруга короля Нидерландов Виллема-Александра - королева Максима после завершения военной подготовки стала офицером запаса в звании подполковника сухопутных войск.

    Как передает Report со ссылкой на местные медиа, об этом говорится в сообщении Королевского дома Нидерландов.

    "Королева Нидерландов Максима вместе с 23 другими офицерами запаса принесла присягу командующему сухопутными войсками генерал-лейтенанту Яну Свилленсу. После завершения военной подготовки в качестве резервиста и принесения присяги она получила звание подполковника сухопутных войск", - сказано в сообщении.

    Церемония состоялась в пятницу в Королевской военной академии в городе Бреда.

    Виллем-Александр Королева Нидерландов
    Niderland kraliçasına polkovnik-leytenant rütbəsi verilib
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