Саммит ЕПС в Дублине подтвердил растущую роль Азербайджана в европейской повестке

Девятый саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), прошедший 12 ноября в Дублине, стал для Азербайджана возможностью не только представить свои позиции по ключевым вопросам европейской и региональной повестки, но и продвинуть двустороннее сотрудничество с рядом европейских государств. Подписание декларации о стратегическом партнерстве с Великобританией, обсуждение энергетической безопасности, транспортной связанности и перспектив мирного процесса на Южном Кавказе показали, что значение Баку для Европы не ограничивается его ролью поставщика энергоресурсов.

Сам формат ЕПС отражает расширение представлений о европейской безопасности и сотрудничестве. Созданное в 2022 году по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона сообщество объединяет страны ЕС и государства за его пределами, предоставляя им площадку для обсуждения общих вызовов.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин, выступая на саммите, подчеркнул, что преимущество ЕПС заключается именно в расширении диалога за пределы Европейского союза – на другие страны европейского континента и за его пределами. В качестве примера он упомянул Азербайджан, отметив значительные изменения, связанные с его участием в сообществе, в том числе в сфере поставок. Мартин также напомнил, что вопросы азербайджано-армянских отношений обсуждались уже на первых встречах ЕПС.

Схожую мысль высказал президент Швейцарии Ги Пармелен, подчеркнув, что в эффективном функционировании общеевропейского пространства заинтересован не только Евросоюз, но и весь европейский континент. В этом контексте Южный Кавказ приобретает значение не только как регион, непосредственно заинтересованный в стабильности, но и как территория, от развития которой зависят более широкие европейские интересы.

Энергетическая роль Азербайджана

Одной из центральных тем дублинского саммита стала энергетическая безопасность. На круглом столе "Построение конкурентоспособной Европы – инновации, связанность и доступная энергия" президент Ильхам Алиев напомнил о Меморандуме о взаимопонимании между Азербайджаном и ЕС о стратегическом партнерстве в области энергетики, подписанном в 2022 году.

По его словам, с того времени поставки азербайджанского газа в Евросоюз увеличились с 8 до 13 млрд кубометров. Азербайджанский лидер также отметил, что газопроводная система, соединяющая Баку с Италией через семь стран, обеспечивает поставки в десять государств ЕС и в настоящее время полностью загружена. Это, по его словам, делает расширение пропускной способности инфраструктуры важным условием дальнейшего увеличения поставок.

Энергетическая тематика занимала заметное место и на двусторонних встречах президента Азербайджана. На переговорах с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом обсуждалась роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы и Греции, значение Трансадриатического газопровода и возможности увеличения экспорта азербайджанского газа. Стороны также затронули необходимость пересмотра финансовых и процедурных механизмов ЕС.

С премьер-министром Чехии Андреем Бабишем азербайджанский лидер обсудил энергетическое сотрудничество, в том числе поставки нефти из Азербайджана, который, как было отмечено на встрече, является крупнейшим экспортером нефти в Чехию. В переговорах с президентом Румынии Никушором Даном речь шла о перспективах энергетического сотрудничества и развитии связей между Каспийским и Черным морями.

Отдельное значение имела встреча с президентом Молдовы Майей Санду. Она выразила заинтересованность в дальнейшем развитии энергетического сотрудничества с Азербайджаном и поблагодарила Баку за поддержку энергетической безопасности ее страны. Таким образом, энергетическое взаимодействие с Азербайджаном востребовано не только крупнейшими европейскими рынками, но и другими государствами континента.

В ходе встречи с председателем Европейского совета Антониу Коштой обсуждались долгосрочные энергетические контракты и финансовые механизмы, необходимые для продолжения сотрудничества в сфере поставок газа. Стороны также затронули развитие возобновляемой энергетики и перспективы экспорта зеленой энергии на европейский рынок в рамках договоренностей Азербайджана, Грузии, Турции и Болгарии.

Связанность и мир на Южном Кавказе

Не менее важным направлением стала транспортная связанность. В переговорах с Коштой обсуждались значение Среднего коридора и оценка Евросоюзом проекта железной дороги в Нахчыване, которую, согласно сообщению по итогам встречи, планируется завершить в ближайшее время.

Вопросы региональной связанности получили особое развитие на встрече Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Лидеры обсудили практические шаги по продвижению мирной повестки после Вашингтонского саммита 8 августа 2025 года. Среди затронутых тем - транспорт и транзит, торговля, экономические отношения, делимитация границы и меры укрепления доверия.

Отдельно рассматривались перспективы реализации проекта TRIPP, включая планирование и проектирование железнодорожных и автомобильных участков. Стороны положительно оценили транзит грузов в Армению через территорию Азербайджана: с ноября 2025 года таким образом было перевезено 105 тыс. тонн грузов. Также обсуждались возможности развития торговли, будущего объединения электросетей и сотрудничества по вопросам трансграничных водных ресурсов.

Эти темы показывают, что мирный процесс на Южном Кавказе постепенно получает практическое экономическое и инфраструктурное измерение. Для Азербайджана это имеет значение не только с точки зрения двусторонних отношений с Арменией, но и в контексте развития транспортных и энергетических связей между Европой и Азией.

Новые направления партнерства

Важным результатом участия Азербайджана в саммите стало подписание Ильхамом Алиевым и премьер-министром Великобритании Энди Бернемом Совместной декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами. Документ охватывает сотрудничество в сфере обороны и безопасности, торговли, инвестиций, транспортной инфраструктуры, возобновляемой энергетики, образования и инноваций.

Особое место в нем занимает развитие Среднего коридора и инвестиционного взаимодействия. Стороны также подтвердили поддержку усилий Азербайджана и Армении по достижению устойчивого мира. При этом декларация является двусторонним документом и представляет самостоятельный результат переговоров Баку и Лондона на полях саммита.

Дублинская встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским продемонстрировала еще одно направление взаимодействия. Зеленский поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь, особо отметив поставки электрооборудования. Он также выразил интерес к восстановительным и строительным работам, проводимым Азербайджаном в Карабахе и Восточном Зангезуре, отметив, что этот опыт может иметь значение для Украины.

Таким образом, участие Азербайджана в девятом саммите ЕПС имело несколько взаимодополняющих результатов. С одной стороны, Баку подтвердил свою роль в обеспечении энергетической безопасности Европы и развитии транспортной связанности. С другой - продемонстрировал готовность участвовать в формировании практической повестки мира и сотрудничества на Южном Кавказе, а также делиться собственным опытом восстановления.

Для самого Азербайджана саммит стал успешной площадкой и с точки зрения двусторонней дипломатии: наряду с подписанием стратегической декларации с Великобританией состоялись встречи с руководителями европейских государств и институтов, а также с лидерами Армении, Украины и Молдовы. Это особенно важно накануне предстоящего проведения саммита Европейского политического сообщества в Азербайджане в 2028 году.