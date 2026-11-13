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    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Киберполиция задержала подозреваемого в шантаже студентов через соцсети

    Происшествия
    • 13 ноября, 2026
    • 19:53
    Киберполиция задержала подозреваемого в шантаже студентов через соцсети

    Киберполиция задержала 25-летнего мужчину, подозреваемого в распространении смонтированных с помощью искусственного интеллекта фотографий и видео студентов с последующим требованием денег за их удаление из социальных сетей.

    Как сообщили Report в МВД Азербайджана, задержанным является Илькин Нахмедов.

    Операцию провели сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД.

    В ходе расследования установлено, что Нахмедов скачивал фотографии и видеозаписи студентов различных высших учебных заведений из TikTok и Instagram, после чего монтировал их с использованием программ искусственного интеллекта.

    Затем он добавлял к изображениям оскорбительные и порочащие выражения и публиковал полученные материалы в созданных им поддельных аккаунтах в социальных сетях. После этого мужчина требовал у студентов деньги за удаление публикаций.

    Главным управлением по борьбе с киберпреступностью возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

    Tiktok Искусственный интеллект (ИИ) Киберпреступность (кибермошенничество) Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД)
    Bakıda tələbələrin fotolarını süni intellektlə montaj edərək hədə-qorxu ilə pul tələb edən şəxs saxlanılıb
    44 filmi
    44 filmi

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