Киберполиция задержала подозреваемого в шантаже студентов через соцсети

Киберполиция задержала 25-летнего мужчину, подозреваемого в распространении смонтированных с помощью искусственного интеллекта фотографий и видео студентов с последующим требованием денег за их удаление из социальных сетей.

Как сообщили Report в МВД Азербайджана, задержанным является Илькин Нахмедов.

Операцию провели сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД.

В ходе расследования установлено, что Нахмедов скачивал фотографии и видеозаписи студентов различных высших учебных заведений из TikTok и Instagram, после чего монтировал их с использованием программ искусственного интеллекта.

Затем он добавлял к изображениям оскорбительные и порочащие выражения и публиковал полученные материалы в созданных им поддельных аккаунтах в социальных сетях. После этого мужчина требовал у студентов деньги за удаление публикаций.

Главным управлением по борьбе с киберпреступностью возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.