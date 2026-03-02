Черногория призвала своих граждан воздержаться от поездок на Ближний Восток

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в регионе Ближнего Востока Министерство иностранных дел Черногории призвало граждан страны до дальнейшего уведомления воздержаться от поездок в Иран, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт и Бахрейн.

    Как сообщает балканское бюро Report, в заявлении министерства подчеркивается, что ситуация на Ближнем Востоке находится под постоянным мониторингом, а с целью своевременного информирования и защиты интересов граждан Черногории поддерживается непрерывный контакт с соответствующими международными и местными партнерами, а также с дипломатическими и консульскими представительствами.

    "Гражданам Черногории, которые в настоящее время находятся в указанных странах, рекомендуется сохранять спокойствие, вести себя ответственно, ставить собственную безопасность в приоритет, строго соблюдать инструкции и рекомендации местных органов власти, а также регулярно следить за официальными заявлениями Министерства иностранных дел Черногории.

    Кроме того, с учетом временных приостановок и ограничений в работе воздушного транспорта в отдельных частях Ближнего Востока пассажирам рекомендуется поддерживать связь с авиакомпаниями, чтобы своевременно получать информацию об изменениях в расписании рейсов и возможных альтернативных вариантах продолжения поездки. Мы призываем граждан Черногории проявлять максимально возможную осторожность, а также избегать массовых скоплений людей и акций протеста", - говорится в сообщении.

    Monteneqro vətəndaşlarına Yaxın şərqə səfərlərdən çəkinməyə çağırıb

