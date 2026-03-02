Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    СМИ: Ключевые порты Ближнего Востока закрываются

    Ключевые порты Ближнего Востока на фоне обострения конфликта в регионе начали приостанавливать работу.

    Как сообщает Report, об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на аналитическую компанию Lloyd"s List Intelligence.

    Отмечается, что в Бахрейне все порты временно закрыты. Кроме того, приостановил операции порт Дукм, расположенный на побережье Аравийского моря в Омане.

    Крупнейший мировой портовый оператор DP World также заявил о приостановке операций в порту Джебель-Али в Дубае. В субботу вечером после приведения в действие систем противовоздушной обороны из-за обломков сбитого беспилотного летательного аппарата на одном из его якорных участков возник пожар.

    При этом Lloyd"s List Intelligence сообщает, что порты Кувейта, Саудовской Аравии, Египта, Катара и Иордании по-прежнему остаются открытыми.

    KİV: Yaxın Şərqdəki əsas limanlar bağlanıb

