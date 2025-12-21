Tərtərdə suvarma kanalında 1 nəfər batıb
Hadisə
- 21 dekabr, 2025
- 11:07
Tərtər şəhərində suvarma kanalında 1 nəfər batıb.
Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Nazirliyin Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıc-axtarış qrupu axtarışlara cəlb olunub.
