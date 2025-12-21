İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Tərtərdə suvarma kanalında 1 nəfər batıb

    Hadisə
    • 21 dekabr, 2025
    • 11:07
    Tərtərdə suvarma kanalında 1 nəfər batıb

    Tərtər şəhərində suvarma kanalında 1 nəfər batıb.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Nazirliyin Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıc-axtarış qrupu axtarışlara cəlb olunub.

