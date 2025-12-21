Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Во Франции усилили охрану ферм с улитками и устрицами из-за краж перед Рождеством

    Во Франции усилили охрану ферм с улитками и устрицами из-за краж перед Рождеством

    Французская жандармерия в преддверии Рождества и новогодних праздников задействует дополнительные силы для охраны фермерских хозяйств, специализирующихся на выращивании улиток и устриц.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

    Причиной усиления мер безопасности стал рост риска краж в предпраздничный период, когда спрос на эти продукты традиционно возрастает.

    По данным телеканала, ряд хозяйств уже пострадал от действий злоумышленников. Так, в конце ноября владелец фермы по разведению съедобных улиток в коммуне Гё (департамент Марна) сообщил о краже всего запаса замороженных и свежих улиток на сумму около 90 тыс. евро. В коммуне Вьен (департамент Изер) в ночь с 11 на 12 декабря было ограблено складское помещение, откуда похитили 250 кг утиных грудок и фуа-гра - деликатеса из жирной печени уток или гусей.

    Сообщений о кражах с устричных ферм в этом году пока не поступало, однако в предыдущие годы из некоторых хозяйств пропадали тонны деликатесных моллюсков.

    "В настоящее время мы удваиваем бдительность, поскольку некоторые востребованные продукты оказались под угрозой. Мы осуществляем масштабное развертывание сил по всей территории, в том числе за счет мобилизации резервистов", - заявил представитель жандармерии подполковник Эрван Куаффар.

    Он уточнил, что возле потенциально уязвимых хозяйств организуются патрули с участием жандармов на лошадях и мотоциклах. Для наблюдения за устричными фермами также задействуются катера морской жандармерии. По его словам, само видимое присутствие сил правопорядка должно служить сдерживающим фактором для преступников.

    Кроме того, чтобы избежать инцидентов в период активных продаж в конце года, власти рекомендуют владельцам хозяйств проводить аудит безопасности на постоянной основе.

    "У нас есть жандармы, которые бесплатно посещают фермы и осматривают объекты. Они могут, например, рекомендовать поднять ограждения или установить датчики движения в определенных местах", - отметил Куаффар.

    "На Рождество риск выше, однако серийности преступлений не наблюдается. Эта стратегия дает отличные результаты - количество краж снижается, а раскрываемость остается высокой", - добавил он.

    Франция жандарм рождество кражи
    Fransada oğurluqlar səbəbindən ilbiz və istiridyə fermalarında təhlükəsizlik gücləndirilib

