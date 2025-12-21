Дьёкереш реализовал 19 пенальти подряд с 2023 года
Футбол
- 21 декабря, 2025
- 10:16
В состоявшемся 20 декабря матче 17-го тура английской Премьер-лиги лондонский "Арсенал" обыграл "Эвертон" (1:0) благодаря голу, забитому с пенальти нападающим Виктором Дьёкерешем.
Как сообщает Report, таким образом, шведский форвард продолжил свою серию успешно реализованных 11-метровых ударов.
С момента своего дебюта в португальском "Спортинге" в сезоне-2023/2024 Дьёкереш безупречно пробил все 19 пенальти.
Швед, перешедший в "Арсенал" из "Спортинга" в июле 2025 года, уже забил семь голов за новый клуб. На данный момент он является лучшим бомбардиром "канониров" в Премьер-лиге, имея на счету пять голов в текущем сезоне.
Рыночная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет €70 млн.
