NASA: Запуск новой коммерческой миссии к МКС запланирован на январь 2027 года
Другие страны
- 01 февраля, 2026
- 07:26
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и компания Axiom Space планируют отправить пятую коммерческую миссию на Международную космическую станцию (МКС) в январе 2027 года.
Как передает Report, информация об этом опубликована на официальном сайте космического агентства.
"NASA и Axiom Space подписали контракт на реализацию пятой частной космической миссии на МКС, запуск которой с [космодрома] Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде ожидается не раньше января 2027 года", - сообщило американское космическое ведомство.
В экипаж миссии Axiom-5, как ожидается, войдут четыре человека, они проведут на орбитальной станции около 14 дней.
Последние новости
08:40
Самолет, летевший из Стамбула в Тегеран, совершил экстренную посадку в АнкареВ регионе
08:18
Трамп: Мексика прекратила поставки нефти на КубуДругие страны
07:54
СМИ: Премьер Японии повредила руку во время предвыборной агитацииДругие страны
07:26
NASA: Запуск новой коммерческой миссии к МКС запланирован на январь 2027 годаДругие страны
06:47
Трамп: Иран ведет серьезные переговоры с СШАДругие страны
06:19
Bloomberg: SpaceX хочет запустить 1 млн спутников для сети ИИ дата-центровДругие страны
05:58
Уитэкер: США не хотят повторения в Иране ливийского сценарияДругие страны
05:25
Уитэкер: Мирное соглашение станет первым шагом к разрешению российско-украинской войныДругие страны
04:46