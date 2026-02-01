NASA: Запуск новой коммерческой миссии к МКС запланирован на январь 2027 года

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и компания Axiom Space планируют отправить пятую коммерческую миссию на Международную космическую станцию (МКС) в январе 2027 года.

Как передает Report, информация об этом опубликована на официальном сайте космического агентства.

"NASA и Axiom Space подписали контракт на реализацию пятой частной космической миссии на МКС, запуск которой с [космодрома] Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде ожидается не раньше января 2027 года", - сообщило американское космическое ведомство.

В экипаж миссии Axiom-5, как ожидается, войдут четыре человека, они проведут на орбитальной станции около 14 дней.