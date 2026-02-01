NASA: Запуск новой коммерческой миссии к МКС запланирован на январь 2027 года

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 01 февраля, 2026
    • 07:26
    Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и компания Axiom Space планируют отправить пятую коммерческую миссию на Международную космическую станцию (МКС) в январе 2027 года.

    Как передает Report, информация об этом опубликована на официальном сайте космического агентства.

    "NASA и Axiom Space подписали контракт на реализацию пятой частной космической миссии на МКС, запуск которой с [космодрома] Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде ожидается не раньше января 2027 года", - сообщило американское космическое ведомство.

    В экипаж миссии Axiom-5, как ожидается, войдут четыре человека, они проведут на орбитальной станции около 14 дней.

