СМИ: Премьер Японии повредила руку во время предвыборной агитации

    Другие страны
    • 01 февраля, 2026
    • 07:54
    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити, возглавляющая правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП), повредила руку во время агитации перед досрочными выборами в нижнюю палату парламента и проходит лечение.

    Как передает Report, об этом перед дебатами сообщил диктор телеканала NHK, сославшись на данные правящей партии.

    Из-за травмы Такаити пропустит участие в телевизионных дебатах лидеров партий. Вместо нее в программе участвует один из руководителей ключевого партийного политического совета.

    Досрочные выборы в нижнюю палату парламента Японии пройдут 8 февраля. Согласно опросам ведущих японских газет, в том числе "Иомиури", "Никкэй" и "Майнити", ЛДП имеет все шансы вернуть себе утраченное ранее единоличное большинство даже без учета мандатов входящей в коалицию партии "Общество обновления Японии".

    Согласно принятой в Японии традиции, кандидаты и политики всех уровней ездят по стране и выступают с предвыборными речами на улицах городов.

