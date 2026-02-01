İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Yaponiyanın Baş naziri seçki kampaniyası zamanı xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    • 01 fevral, 2026
    • 09:49
    Yaponiyanın Baş naziri seçki kampaniyası zamanı xəsarət alıb

    Yaponiyanın hakim Liberal Demokrat Partiyasının (LDP) lideri, Baş nazir Sanae Takaiçi parlamentin aşağı palatasına keçiriləcək növbədənkənar seçkilərdən əvvəl kampaniya apararkən qolundan xəsarət alıb və hazırda müalicə alır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NHK telekanalının aparıcısı hakim partiyaya istinadən debatdan əvvəl məlumat verib.

    Zədə səbəbindən Takaiçi televiziyada yayımlanan partiya liderlərinin debatını buraxacaq. Onun yerini partiyanın əsas siyasi şurasının lideri tutacaq.

    Yaponiya Parlamentinin aşağı palatası üçün növbədənkənar seçkilər 8 fevralda keçiriləcək.

    Yaponiya
    СМИ: Премьер Японии повредила руку во время предвыборной агитации

    Son xəbərlər

    10:23

    Rusiya Ukraynada NATO qoşunlarının yerləşdirilməsinə qarşıdır

    Region
    10:14
    Foto

    FHN tərəfindən silsilə maarifləndirmə tədbirləri keçirilib

    Daxili siyasət
    09:49

    Yaponiyanın Baş naziri seçki kampaniyası zamanı xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    09:46

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XV tura yekun vurulur

    Komanda
    09:25

    Meksika Kubaya neft tədarükünü dayandırıb

    Digər ölkələr
    09:11

    Hindistan İrandan deyil, Venesueladan neft alacaq

    Digər ölkələr
    09:03

    Premyer Liqa: "Neftçi" "Araz-Naxçıvan"la, "Qarabağ" "Turan Tovuz"la üz-üzə gələcək

    Futbol
    08:56

    "SpaceX" süni intellekt məlumat mərkəzi şəbəkəsi üçün 1 milyon peyk buraxmaq istəyir

    Digər ölkələr
    08:33

    Uiteker: ABŞ Liviya ssenarisinin İranda təkrarlanmasını istəmir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti